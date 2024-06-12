Медведев в день России 'замахнулся' на всю Украину. Видео

Бывший президент РФ, а ныне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не прекращает мечтать об оккупации Украины. В день России, который в государстве-агрессоре отмечают 12 июня, он опубликовал видео, на котором вся территория нашей страны включена в состав РФ.

В цвета российского триколора на карте в этом ролике закрашены даже западные области Украины, а "граница РФ" проходит по границе нашей страны с Польшей, Румынией и Молдовой. Треш-ролик был опубликован в Telegram-канале Медведева.

Экс-президент РФ день России, похоже, начал праздновать спозаранку. Поскольку в 9 часов утра по киевскому времени в его Telegram-канале было опубликовано поздравление для россиян с любопытным видео.

На этом видео вся территория Украины обозначена как российская, западная граница РФ полностью повторяет украинскую границу, а государство-агрессор на этой карте якобы граничит с Польшей, Румынией и Молдовой.

Подобный полет фантазии выделился на фоне других поздравлений от российских чиновников и госорганов. В них в подавляющем большинстве вовсе нет никаких карт. Там же, где карту РФ таки прикрепили (как, например, в поздравлении министерства иностранных дел РФ) – как российские обозначены украинский Крым, а также Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области, о "присоединении" которых ранее объявила Москва.

О полной оккупации Украины Медведев грезит не впервые. Так, российское издание "Агенство" напомнило, что ровно год назад в день России он публиковал фото Майдана Незалежности в Киеве с припиской "Скоро – площадь России", а летом 2022-го и весной 2024 года в Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ и во время его выступления появлялась карта, на которой территория Украины якобы разделена между РФ, Польшей, Румынией и Венгрией.

Напомним, ранее Медведев набросился с оскорблениями на Шольца и призвал его встать на колени перед украинцами. Федерального канцлера ФРГ он обозвал "протухшей ливерной колбасой" за то, что тот призвал Россию признать свою слабость в войне против Украины. "Каяться" же перед украинцами, по мнению Медведева, Шольц должен за то, что Украина, "несмотря на протесты своего населения", получает "все виды смертоносных вооружений".