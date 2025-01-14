В здании Минобороны РФ нашли мертвым сотрудника контрразведки ФСБ: появились подробности

В ночь на 13 января в здании министерства обороны России обнаружили тело сотрудника контрразведки ФСБ Владимира Фещенко. По информации кремлевских пропагандистов, он погиб вследствие тяжелой раны головы.

Видео дня

Тело ФСБшника нашли в здании по адресу ул. Ольховская, 25, где расположены различные структуры минобороны РФ, а также Управление ФСБ по Московскому военному округу. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Российские СМИ утверждают, что подозреваемого в убийстве задержали. Примечательно, что в этот раз кремлевская пропаганда не стала искать "украинский след" и заявила, что убийство произошло из-за личного конфликта.

По предварительным данным, сотрудник ФСБ привёл к себе в отдел знакомого прапорщика, с которым в своё время служил на Дальнем Востоке. Накануне Фещенко сообщил родственникам, что задержится на работе.

Через некоторое время старшего лейтенанта ФСБ нашли на рабочем месте в крови, а на лбу у него была глубокая рана. В РФ утверждают, что убийца по горячим следам был задержан и признал вину. Предположительно, между ним и Фещенко произошел конфликт.

Напомним, 17 декабря в Москве погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов, которого в Украине заочно обвиняют в военных преступлениях, и его помощник Илья Поликарпов.

Как сообщал OBOZ.UA, операцию по ликвидации совершила Служба безопасности Украины. Накануне Кириллову заочно объявили подозрение из-за отдачи приказов об использовании химического оружия против украинских военных на фронте.