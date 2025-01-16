Во время своего пребывания в Варшаве украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул желаемые для нашей страны гарантии безопасности в случае прекращения войны с Российской Федерацией.

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Серед цих гарантій очільник української держави назвав вступ України до Північноатлантичного Союзу, достатня військова допомога для України та підтримка української армії, а також розміщення миротворчого контингенту на ймовірній лінії зіткнення між арміями двох ворожих країн, пише Віталій Портников для Espreso.tv. Разом із цим Зеленський підкреслив, що тільки одного контингенту військ, а про нього, як відомо, неодноразово говорив обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, і створенням такого контингенту активно займається французький президент Емманюель Макрон, буде недостатньо як гарантії безпеки для України. На відміну від членства у ЄС і Північноатлантичному Союзі.

Як відомо, ця позиція Зеленського відрізняється від позиції обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та представників його команди. Зовсім нещодавно на своїй сенсаційній пресконференції у Мар-а-Лаго Трамп наголошував, що розуміє стурбованість російського очільника Володимира Путіна ймовірним вступом України до НАТО. А у планах, які пропонувалися Трампу напередодні його обрання президентом Сполучених Штатів, говорилося про необхідність замороження вступу України до НАТО упродовж наступних 10 чи навіть 20 років.

Разом із цим варто помітити й те, що ця позиція Зеленського відрізняється зовсім не тільки від позиції Трампа, але й від позиції російського президента Володимира Путіна. Путін своєю чергою не погоджується із підходами обраного американського президента. Так, у Москві не погоджуються із жодним перемир'ям і наполягають на так званому сталому мирі з Україною, який має бути пов'язаний із фактичною демілітаризацією сусідньої держави, а також із визнанням російського статусу окупованих українських регіонів. Також Путін наполягає на тому, щоб питання невступу України до НАТО було не просто замороженим, а усталеним питанням, підкреслюючи, що 10 чи 20 років — це тільки миттєвість в історії.

І таким чином немає зараз порозуміння ані у поглядах Володимира Зеленського з точки зору планів Дональда Трампа, ані у поглядах Володимира Путіна, що ще раз говорить про всю ускладненість завдання, яке намагається вирішити обраний американський президент.

Трамп, звичайно, видається зараз набагато більш реалістичним, ніж під час своєї передвиборчої кампанії, коли він обіцяв співвітчизникам закінчити війну Росії проти України за 24 чи за 48 годин до свого обрання.

Невідомо навіть, коли відбудеться і чи відбудеться реально зустріч між обраним президентом Сполучених Штатів і президентом Російської Федерації. І чи призведе ця зустріч до будь-яких реальних результатів, пов'язаних із майбутнім розвитком подій в російсько-українській війні. Але Зеленський у Польщі говорить про те, що його команда також готує зустріч із Трампом.

З точки зору логіки, звичайно, було б важливо, щоб новий президент Сполучених Штатів і президент України, або хоча б представники їхніх команд зустрілися б для того, щоб висловити позицію щодо спільних підходів до закінчення російсько-української війни ще до того, як новий американський президент зустрінеться чи проведе телефонну розмову із президентом Російської Федерації.

Але ми прекрасно розуміємо, що в президента Трампа може бути своя логіка, далека від українських очікувань, і що він може сподіватися, що його розмова із президентом Росії Володимиром Путіним значно все змінить, якщо дійсно йому вдасться переконати російського очільника припинити війну з Україною на умовах, які дозволять новому президенту Сполучених Штатів не втратити обличчя. Але, з іншого боку, ми з вами можемо спрогнозувати результат такої розмови в разі навіть якщо не буде побачення між Трампом і Зеленським. І не буде випрацювано ніякої спільної позиції Вашингтона і Києва у питанні гарантії безпеки для України в разі завершення чи призупинення російсько-української війни.

Є абсолютно очевидним той факт, що Дональд Трамп навряд чи домовиться із Володимиром Путіним, бо Путін взагалі буде вважати сам факт свого побачення із новим американським президентом ознакою слабкості з боку Вашингтону і буде тільки посилювати тиск, створюючи підґрунтя для нових і нових умов, які будуть не до акцептації, не до виконання Сполученими Штатами.

І в цій ситуації треба в будь-якому разі готуватися до діалогу Трампа і Зеленського або до, або після контактів між Трампом і Путіним.

Ті гарантії безпеки, які вимагає Зеленський, мають бути підтримані також європейськими партнерами Києва. І тому так важливо, щоб Зеленський узгодив свої підходи із європейськими лідерами. Важливо, що ці слова про гарантії безпеки для України виголошуються у Варшаві, а польський прем'єр-міністр Дональд Туск говорить про нові виклики для Європи. Зокрема, про гібридний терор, до якого переходить Російська Федерація з метою примусити Західні країни припинити свою підтримку України у подальший період російсько-українського протистояння.

Той факт, що Північноатлантичний Союз якраз напередодні візиту Зеленського до Польщі оголосив про початок нової операції для захисту Балтійського моря, маючи на увазі можливість нових гібридних атак як Росії, так і Китаю цим маршрутом, і знаючи про ті атаки, які вже відбулися, також свідчить про подальше зростання напруженості на європейському континенті, подальше посилення ескалації у стосунках між європейськими країнами й Росією та усвідомлення європейськими лідерами усього того рівня викликів, який може виникнути для Європи в разі, якщо Сполучені Штати послаблять свій тиск на Москву. Або будуть шукати можливостей для сепаратних домовленостей із президентом Росії Володимиром Путіним в обхід не тільки українських, але і європейських інтересів.

Таким чином спільний дипломатичний фронт, пов'язаний із роз'ясненням українських і європейських позицій Дональду Трампу та представникам його команди, маючи до того ж на увазі, що вони взагалі не знають, що їм робити з російсько-українською війною, може допомогти й новому американському президентові, і представникам дипломатичного корпусу Сполучених Штатів сформулювати більш реалістичні підходи до російсько-української війни у наступні роки протистояння з Кремлем.