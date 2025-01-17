Новое поветрие в TikTok наносит большой вред здоровью и жизни украинских детей: в чем опасность

В сети TikTok появился опасный челлендж, в котором дети производят самодельные петарды. Из-за такой "забавы" медики Львова только за последнюю неделю госпитализировали троих детей с глубокими ожогами лица.

Видео дня

О новой эпидемии из Тик-Тока предупредил Львовский горсовет. В свою очередь, Нацполиция Украины объяснила, в чем опасность, и что делать родителям и детям.

"В детскую больницу Львова скорая доставила трех мальчиков, в возрасте 10, 11 и 15 лет, перед лицами которых разорвалась самодельная взрывчатка. Между собой эти дети не знакомы, впрочем, объединяет их одно: все они изготовляли самодельную "петарду" по пошаговой инструкции в сети Тик-Ток", – рассказали во львовской мэрии.

На фото ниже – 11-летний Вячеслав из Львовской области. Он на улице увидел, как другие дети делали петарду по инструкции из Тик-Ток. Но когда Слава сам сделал такую "петарду", она взорвалась ему прямо в лицо.

"Такие пациенты к нам попадают с глубокими химическими ожогами лица. Ведь средство для очистки труб, которое есть в этих так называемых "петардах", буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, ведь там самые тонкие ткани. Уже троим детям через неделю мы оказали помощь. У всех них, к сожалению, останутся рубцы на лице", – цитируют в горсовете главу Городского центра термической травмы и ожоговой хирургии Галину Саян.

В Нацполиции также предостерегают: такие забавы приводят не только к длительному лечению – шрамы на лице и руках могут остаться на всю жизнь.

"Не повторяйте опасные действия, которые вы видите в соцсетях. Жизнь и здоровье намного важнее любых просмотров или лайков", – призывают правоохранители детей. Также подросткам советуют рассказать взрослым, если кто-то планирует делать такие "петарды".

Родителям также нужно контролировать, какие видео и челленжы просматривает их ребенок в интернете.

"Объясните детям, что лайки в соцсетях не стоят их здоровья и жизни. Доверительно общайтесь с детьми и рассказывайте о последствиях опасных действий. Если вы знаете о случаях распространения опасных челленджей, не оставайтесь в стороне – обращайтесь в полицию", – призывают правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, TikTok может прекратить свою работу в США уже в это воскресенье, 19 января 2025 года. Это произойдет, если вступит в силу федеральный запрет на использование приложения.

США не являются первым государством, которое решило запретить TikTok. Ранее такое решение принял ряд других стран. Но поводы для таких запретов разные.

Напомним, например, что правительство Албании одобрило решение запретить использование TikTok по всей стране. Там блокировать китайскую платформу решили из-за трагического события в одной из школ. И хотя запрет будет действовать всего один год, правительство страны угрожает пролонгировать свое решение.

Также TikTok могут запретить в Европейском Союзе. Еврокомиссия уже рассматривала возможность полного запрета платформы в странах содружества из-за угроз, которые она представляет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!