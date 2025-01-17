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На росії насувається нове побєдобєсіє. На цей раз правда в спорті. Олександру Овєчкіну, форварду команди "Вашингтон Кепіталс", залишилось закинути двадцять шайб, аби "дагнать и перегнать" Великого Вейна Грецкі. Можна тільки собі уявити кількість порваних рубах на груді, рівень істерик, возвеличення "русскава хаккея" і такого іншого яке зовсім скоро почнеться на росії. Шмурдяк в ізбах буде литись водоспадом. Але коли таке станеться, на росії зовсім випадково забудуть про те, що у легендарного Вейна не один рекорд, а мʼяко кажучи НАБАГАТО більше і майже усі вони недосяжні для російського хокеїста. Грецкі наприклад чотири рази набирав 200 очок за сезон, що Овечкіну і не снилося. Також йому можна лише мріяти про 50 "хет-триків" які зробив за свою карʼєру Грецкі, або 90 шайб закинутих за сезон. І так далі.

Також, русскаму хаккею ніколи не побити рекорд іншого етнічного українця, Білла Мосієнко, який закинув три шайби за… двадцять девʼять секунд, коли його "Чикаго Блек Гокс" на виїзді обіграли "Нью-Йорк Рейнджерс". Так, це було давно, аж у 1952 році, але ж було...