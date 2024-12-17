Взрывчатку заложили у выхода из подъезда: в Москве взорвали генерал-лейтенанта РФ и его помощника. Фото и видео

В результате взрыва в российской столице Москве утром 17 декабря погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов, которому в Украине заочно объявлено подозрение за военные преступления, и его помощник. Причиной якобы стало срабатывание самодельного взрывного устройства, прикрепленного к электросамокату, который стоял у дверей подъезда.

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Событие произошло возле кафе "Плюшки ватрушки" на Рязанском проспекте, сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на данные силовиком. Там опубликовали ряд фото и видео, хотя официальные источники в РФ информацию пока не комментировали.

"Речь идет о покушении... Взрыв произошел после детонации взрывного устройства. По предварительным данным, СВУ было заложено у выхода из подъезда", – написали пропагандисты.

До этого российские паблики со ссылкой на очевидцев сообщали о мощном взрыве на Рязанском проспекте рядом с кафе "Плюшки ватрушки". По их словам, взрыв прогремел, когда двое мужчин выходили из подъезда. В самом доме вырвало подъездную дверь и выбило стекла.

"Сначала услышали звук детонации, потом увидели машину и тела мужчин. Рядом лежали осколки от выбитых ударной волной окон. По одной из версий, это могло быть покушение", – говорится в сообщениях.

Российский Telegram-канал Mash первым заявил, что в результате взрыва могли погибнуть генерал-лейтенант войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, а также его помощник-водитель. Последний приехал забрать того на работу, был поврежден и их служебный автомобиль.

"СВУ, вероятно, прикрепили к электросамокату, который стоял у дверей. Предварительно, злоумышленники заложили около 200 граммов тротила. СВУ взорвали дистанционно. Рядом с местом детонации пострадали также два автомобиля", – утверждают пропагандисты.

Позже они опубликовали фото погибшего в результате подрыва генерал-лейтенанта – по их данным, это Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Что известно о ликвидированном генерале-лейтенанте РФ

Российская Википедия уже обновила данные о 54-летнем военачальнике, поставив 17 декабря 2024 года датой его смерти. Там пишется, что Игорь Кириллов на своей должности "выполнял многие сложные государственные задачи" в РФ и за рубежом, в том числе в Сирии.

Он причастен к созданию и принятию на вооружение армии РФ тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка". Также росСМИ хвастались, что при содействии Кириллова в стране разработали набор реагентов для выявления вируса COVID-19.

Примечательно, что за день до взрывного происшествия в Москве Служба безопасности Украины объявила о подозрении российскому генерал-лейтенатному Игорю Кириллову.

Установлено, что он предписывал оккупантам применять запрещенное химическое оружие против Сил обороны, в частности на восточном и южном фронтах Украины. С начала полномасштабного российского вторжения зафиксировано более 4,8 тысячи использования врагом химбоеприпасов.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили Кириллову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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