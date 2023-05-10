В заявлении Путина на параде в Москве был особый 'сигнал': в ISW объяснили замысел Кремля по войне в Украине

Главный военный преступник России Владимир Путин не стал использовать свое обращение на параде в Москве 9 мая для внесения каких-либо существенных изменений в ведение войны против Украины. Однако диктатор повторил существующие нарративы о том, что Запад якобы ведет глобальную "войну" против России.

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Своими заявлениями диктатор попытался преподнести российскому обществу, что РФ якобы успешно противостоит Западу и дал понять, что готовится к затяжной войне. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Военный преступник выдал, что против России "развязана настоящая война" и что государство-террорист РФ дает отпор "международному терроризму" и продолжит "защищать" жителей Донбасса. Риторика главы Кремля не изменилась и по-прежнему пропитана нарративами об "угрозах" со стороны Запада, а не конкретным видением в подходе РФ к войне против Украины.

Аналитики ISW обратили внимание, что ранее диктатор также отказался использовать заметные события, такие как его новогоднее обращение или обращение к Федеральному собранию в феврале 2023 года, чтобы предложить какое-либо конкретное видение того, что делать с неудачами российских военных в Украине или как переосмыслить войну.

Вместо этого военный преступник использовал все свои обращения, в том числе на параде в Москве, для усиления давней риторической линии, направленной на подготовку российского общества к затяжной войне.

Напомним, главный пропагандистский праздник РФ – так называемый день победы – в этом году в Москве обернулся позором для "сверхдержавы". В параде на Красной площади впервые за много лет не было не только мифических танков "Армата", но и "старых-добрых" Т-90 и Т-72: единственным проехавшим на параде танком стал древний Т-34.

Ранее в сети заметили интересные нюансы в поведении российского диктатора Владимира Путина во время парада в Москве в день победы 9 мая. В частности, пока он шел по площади в сопровождении охраны, на фоне раздался звук, похожий на взрыв.

К слову, председатель Китая Си Цзиньпин фактически проигнорировал главный праздник нынешнего режима в России – день победы. Последний ключевой партнер, на которого так отчаянно опирался диктатор Владимир Путин, не позвонил в Кремль и не отправил даже формальную поздравительную открытку.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на парад в Москве, посвященный 9 мая. Он отметил, что мир не должны пугать силовые игры кремлевского диктатора Владимира Путина. Шольц также призвал западных партнеров к поддержке Украины.

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