Полный игнор: Си Цзиньпин не поздравил Путина с 9 мая

Лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин фактически проигнорировал главный праздник нынешнего режима в России – день победы. Последний ключевой партнер, на которого так отчаянно опирался диктатор Владимир Путин, не позвонил в Кремль и не отправил даже формальную поздравительную открытку.

Видео дня

Об этом свидетельствует отсутствие всяческого упоминания повестки китайско-российских отношений, как на правительственном сайте России, так и китайского МИД. 9 мая Си предпочел не тратить время на Путина, а позвонил в Руанду, чтобы выразить соболезнования президенту Полю Кагаме из-за стихийных ливней и наводнений.

Вообще в этом месяце китайский лидер не особенно активен в международных контактах. Последний зафиксирован министерством внешнеполитического ведомства в Пекине 6 мая: тогда Си направил письмо в Лондон, чтобы поздравить Чарльза III и его супругу Камиллу с коронацией.

Напомним, что в Москву по случаю "победобесия" на Красной площади к Путину приехали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко. Последний, впрочем, немедленно покинул столицу РФ сразу после официальной части, сказавшись тяжело больным.

Как сообщал OBOZREVATEL, делегация от Китая поддержала резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая содержит жесткие формулировки по России из-за ее вторжения в Украину. Голосование состоялось еще 26 апреля, однако внимание на текст документа и то, что Пекин оказался среди поддержавших его, аналитики обратили только сейчас, ведь обычно он воздерживался от поддержки проектов аналогичных решений.