"Нас не должны пугать силовые игры": Шольц отреагировал на парад в Москве и призвал к поддержке Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на парад в Москве, посвященный дню победы 9 мая. Он отметил, что мир не должны пугать силовые игры кремлевского диктатора Владимира Путина.
Шольц также призвал западных партнеров к поддержке Украины. Такое заявление канцлер ФРГ сделал во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге, сообщает Reuters.
"В 2200 километрах к северо-востоку отсюда (президент России Владимир) Путин сегодня выставляет напоказ своих солдат, танки и ракеты", – заявил он.
Немецкий лидер подчеркнул, что Европейский Союз не должен бояться демонстрации Москвой военной мощи, а должен продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Нас не должны пугать такие силовые игры! Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины – столько, сколько потребуется!" – сказал Шольц.
Во вторник, 9 мая, в Москве на Красной площади проходит парад в честь победы. Однако воздушную часть мероприятия внезапно отменили.
Следует отметить, что на параде в честь дня победы выступил российский диктатор Владимир Путин. Кремлевский лидер цинично заявил, что против РФ сегодня развязана настоящая война.
В то же время, диктатор заявил, что цель противников России сегодня – добиться ее распада и уничтожения.
Киев же, по словам Путина, "стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада".
Напомним: составить компанию кремлевскому диктатору в этот день прибыл ряд иностранных лидеров, в основном из стран Азии. На парад приехали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW считают, что Путин пытается использовать парад ко дню победы 9 мая в Москве, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние России в Центральной Азии. Позже подтверждение участия в мероприятии лидеров стран этого региона, вероятно, свидетельствует об их нежелании продемонстрировать прямую и публичную поддержку войны, которую РФ развязала в Украине.
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