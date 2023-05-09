'Встревожился': на видео с Путиным на параде в Москве заметили интересный нюанс. Фото и видео

В сети заметили интересные нюансы в поведении российского диктатора Владимира Путина во время парада в Москве в день победы 9 мая. В частности, пока президент направлялся по площади в сопровождении охраны, на фоне раздался звук похожий на взрыв.

Видео дня

Лидер Кремля мгновенно остановился и заметно встревожился. Он повернулся к иностранным лидерам и начал с ними что-то обсуждать. Соответствующее видео распространили в Telegram-каналах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Кроме того, пользователи сети обратили внимание, что один из охранников традиционно следовал за диктатором с чемоданом. Путин появляется с ним на всех публичных мерах, однако точного назначения этого предмета никто не знает.

Ранее в материале Daily Mail утверждалось, что чемодан, с которым постоянно носится лидер Кремля, – это именно тот чемодан с ядерной кнопкой, которым он пугает весь мир. Также есть версия, что эти чемоданы – это сложные бронированные щиты, которыми при необходимости должны закрыть диктатора охранники. Интересно, что свою карьеру в политике он начинал как носильщик чемодана мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Также в прессе появлялась информация, что Путина в заграничных поездках сопровождает специальный телохранитель, который в туалетах собирает его мочу и фекалии в чемодан и вывозит обратно в РФ. В связи с этим в сети начали распространять архивный снимок, на котором молодой диктатор держит в руках кейс-дипломат. "Теперь этот кадр заиграл новыми красками", – писали интернет-пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во время выступления на параде 9 мая в Москве Путин цинично заявил, что против РФ сегодня развязана настоящая война. Он отметил, что цель противников России сегодня – добиться ее распада и уничтожения;

– в этом году в параде на Красной площади впервые за много лет не было не только мифических танков "Армата", но и "старых-добрых" Т-90 и Т-72: единственным проехавшим на параде танком стал древний Т-34 . Его "выход" сопровождался заявлениями о том, что этот танк, производившийся в украинском Харькове с 1940 по 1958 годы, является "гордостью" России.

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