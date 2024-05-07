В Воронежской области пожаловались на атаку дрона на склад с топливом

В России 7 мая пожаловались на очередную "бавовну". В Воронежской области заявили, что накануне на территории базы топлива на станции "Лиски" обнаружили обломки дрона.

Он, судя по вмятине и следам горения, попал в цистерну с топливом. Об этом пишет один из российских пропагандистских каналов в Telegram.

Пропагандисты заявили, что неизвестный добрый дрон якобы атаковал склад топлива на железнодорожной станции в Лисках – к югу от Воронежа.

"Следы удара БПЛА обнаружили утром 6 мая. При дневном обходе охранники базы топлива на станции "Лиски" в Воронежской области заметили обломки беспилотника самолётного типа и вмятину на цистерне с топливом со следами горения. На место вызвали взрывотехников Росгвардии, обломки БПЛА обследовали и изъяли. Никто не пострадал", – отмечено в сообщении.

Напомним, 2 мая сообщалось, что неизвестные БПЛА атаковали энергетические объекты в Орловской и Курской областях РФ. После атаки в нескольких районах погас свет.

Также стало известно, что накануне, 6 мая, россияне устроили истерику из-за атаки дронов на Белгородскую область. Во время одной из последних под удар могли попасть инструкторы из Ирана.