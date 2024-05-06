'Ну почему не сбивают?' Россияне устроили истерику из-за атаки дронов на Белгородскую область: под удар могли попасть инструкторы из Ирана

В Белгородской области РФ заявили об атаке беспилотников на два грузовика "Газель" и легковой автомобиль, которые ехали по дороге в районе села Березовка Борисовского района. Семь человек погибли на месте, еще 35 ранены. Россияне в сети жалуются на неэффективность ПВО и бездействие Москвы.

Об атаке утром 6 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, опубликовав фото с места прилета. По данным СМИ, в "Газелях" ехали якобы сотрудники свинокомплекса.

"Две движущиеся по дороге "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе", – написал Гладков в своем Telegram-канале по состоянию на 09:20.

По словам губернатора, погибли шесть человек, а среди раненых якобы оказались двое детей, которые получили поверхностные травмы. Пресс-служба предприятия "Агро-Белогорье" сообщила о гибели семи человек вследствие прилета.

Спустя три часа Гладков заявил о повторной атаке дрона-камикадзе в Борисовском районе Белгородщины. Возле Березовки, по его словам, был атакован движущийся легковой автомобиль, вследствие чего один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Целью могли быть инструкторы из Ирана

Российские пропагандисты утверждают, что в "Газелях" ехали якобы сотрудники свинокомплекса "Агро-Белогорье". На территорию этого предприятия, по их словам, также упал БПЛА.

Украинский активист Сергей Стерненко рассказал, что в "Газелях" в действительности находились инструкторы, прибывшие из Ирана для работы с "Шахедами".

"Россияне легендируют иранцев под "работников свинокомплекса", – отметил он.

Россияне возмущены бездействием властей и ПВО

Тем временем жители Белгородщины в сети жалуются на неэффективность хваленой российской ПВО и бездействие властей в Москве. Telegram-канал "Можем объяснить" цитирует возмущенных россиян:

– "Ну а почему не сбивают эти дроны? Говорили, что на расстоянии 10 м от земли их видит ПВО!";

– "Если мы хотим жить в мире и согласии, то нужно прямо сейчас все боевые действия прекратить и начать договариваться о мире!";

– "Почему в СМИ не освещается деятельность депутатов Госдумы от Белгородской области по нормализации ситуации в регионе и связи с избирателями по данному вопросу?"

– "Мы же не Москва. Главное, все силы на охрану инаугурации и парада. Мы терпим, бьют, молчим. На работу людей возят, риски ежеминутные. Жить за что-то надо, а по хорошему бы вообще не выходить всем никуда".

Как отмечает канал, нынешний обстрел Белгородщины стал самым смертоносным с 15 февраля, когда из-за падения российской ракеты погибли семь человек.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях дрон попал в заправку в Шебекино Белгородской области РФ. На месте прилета загорелся резервуар для хранения газа.

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