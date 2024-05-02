Неизвестные БПЛА атаковали энергетические объекты в Орловской и Курской областях РФ: в нескольких районах погас свет

В ночь со среды на четверг, 2 мая, в двух областях РФ – Орловской и Курской – было неспокойно. Их атаковали неизвестные БПЛА, в результате чего целый ряд населенных пунктов остался без света.

Местные жители жаловались в сети на "хлопки", а затем и на отключения электроэнергии. Власти регионов подтвердили факты атаки на энергетические объекты.

Так, губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что БПЛА, которые летели на регион, якобы были сбиты. Однако на территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

"Это привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений. На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение", – написал Клычков.

Губернатор Курской области Роман Старовойт о сбитии дрона не заявлял. Он сообщил, что результате атаки БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, населенный пункт остался без света.

"Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения", – заверил Старовойт.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 мая неизвестный беспилотник атаковал Рязанскую область России. В результате удара вспыхнул мощный пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Позже стало известно, что атака на Рязанский НПЗ была операцией ГУР. После попадания там вспыхнул мощный пожар: горела установка первичной переработки нефти.

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