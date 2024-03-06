Под Воронежем прогремел взрыв возле нефтехранилища: первые подробности

В России днем 6 марта заявили о новой "бавовне". Оглушительный взрыв прозвучал в районе нефтехранилища возле Воронежа.

Об этом пишут пропагандисты из российских СМИ. Они уверяют, что "гражданские объекты" якобы не пострадали.

"Взрыв прозвучал возле нефтехранилища под Воронежем, гражданские объекты не пострадали, сообщили в пресс-службе регионального правительства", – пишет один из российских пропагандистских пабликов.

О причинах взрыва пропагандисты не сообщают, как не приводят они и данных о его последствиях.

По состоянию на 13:00 хранил молчание о взрыве под Воронежем и местный губернатор Александр Гусев. Единственное его сообщение, опубликованное около 12 часов дня, предупреждало жителей региона о том, что запрещено снимать и выкладывать в сеть видео с последствиями прилетов.

"Уважаемые жители Воронежской области! Прошу вас, не снимайте и не выкладывайте в социальные сети и на различные интернет-ресурсы записи с мест падений БПЛА, работу ПВО или ее последствия. Такими действиями вы помогаете противнику и подвергаете опасности сотрудников оперативных служб, которые работают на местах атак. Надеюсь на ваше понимание", – написал чиновник.

Напомним, это уже не первая "бавовна" в Воронежской области в течение дня 6 марта. Утром захватчики жаловались на атаку дронов на военный аэродром "Балтимор" в Воронеже и нефтебазу на территории области. Правда, уверяли РосСМИ, эти атаки якобы оказались неудачными.

В отличие от "бавовны" в Курской области. Там утром 6 марта дрон упал на цистерну с топливом на территории Михайловского горно-обогатительного комбината имени Варычева. Вспыхнул мощный пожар.

А через несколько часов еще один БпЛА попал туда же, также "приземлившись", по данным росСМИ, в резервуар состава ГСМ.

Михайловский ГОК является одним из крупнейших в России предприятий по добыче и обогащению железной руды. Он принадлежит подсанкционной компании "Металлоинвест" российского олигарха Алишера Усманова.

Помимо прочего, предприятие поставляет сырье изготовителю металла "Уральская сталь". А то, в свою очередь, является одним из поставщиков для "Уралвагонзавода", специализирующегося на производстве танков для армии РФ.

Также в этот день на родине министра обороны РФ Сергея Шойгу – в Тыве (или Туве) прогремел взрыв на ТЭЦ. После него вспыхнул мощный пожар.

Местные власти заявили о около 20 пострадавших и не подтвердили сообщение о том, что один из них скончался в больнице. Однако судя по видео, зафиксировавшему сам момент взрыва, не удивительно было бы, если бы ранения получили больше людей, чем заявлялось официально.