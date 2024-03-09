Территорию РФ атаковали БПЛА: взрывы прогремели в Курске и Таганроге. Видео

В ночь на субботу, 9 марта, на территории страны-агрессора РФ раздавались взрывы. В частности, неспокойно было в Курске, а также в Таганроге Ростовской области – эти города атаковали неизвестные БПЛА.

Сначала в Курской области РФ была объявлена ракетная опасность, после чего над городом раздался взрыв. Сообщалось о работе российской ПВО, а губернатор Роман Старовойт отчитался о якобы сбитии дрона.

Местные жители жаловались в сети, что было очень громко.

Позже серия взрывов раздалась в Таганроге – их было более 20, вспышка в том числе была видна над аэродромом, говорят очевидцы. По их словам, беспилотники залетали на город из Азовского моря.

Россияне также писали о работе своей ПВО. Они отмечали, что дроны летели низко, их пытались сбить из стрелкового оружия. Взрывы были слышны в течение 30-40 минут.

"По предварительной информации, беспилотники ВСУ, в том числе, попытались атаковать территорию авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Бериева", – пишут росСМИ.

Известно, что на этом предприятии модернизируют самолеты ДРЛО А-50, А-100, а также обслуживают самолеты Ту-95 и Ту-142.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что силами ПВО РФ в Таганроге якобы была "отражена массовая атака БПЛА". "Последствия на земле уточняются", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в России днем 6 марта заявили о новой "бавовне". Мощный взрыв прогремел в районе нефтехранилища возле Воронежа.

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