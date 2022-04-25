В Уссурийске вспыхнул пожар на авиабазе, валит дым: в InformNapalm показали видео

В российском городе Уссурийск произошел пожар на авиабазе. На данный момент никаких официальных заявление о происшествии страна-агрессор не сделала.

В результате возгорания над авиабазой поднялся огромный столб дыма. Об этом сообщает InformNapalm в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пожар удалось заснять случайным очевидцам. Причины возгорания пока неизвестны.

"В России в Уссурийске на местную авиабазу сошел благодатный огонь. Что-то орки в последнее время стали слишком часто курить в неположенных местах. P. S. Обратите внимание на убогость и нищету вокруг. Неудивительно, что они приезжают в Украину и удивляются тому, как люди здесь живут", – сообщили в InformNapalm.

Видео дня

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, в российском Брянске прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части. В пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах также не было никаких упоминаний.

Также журналист Юрий Бутусов заявил, что по российскому Брянску нанесли ракетный удар, в результате которого на нефтебазе и нефтепроводе "Дружба" начался сильный пожар. Бутусов отмечает, что причиной пожара может быть полетевшая "не туда" российская ракета "Калибр" или нарушение пожарной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео начала пожара на нефтебазе в российском городе Брянск. Инцидент удалось заснять на камеру видеонаблюдения.