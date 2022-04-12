В Украине ликвидировали еще одного подполковника РФ

На войне в Украине ликвидирован подполковник сухопутных войск РФ Дибир Дибиров Магомадинович. Потерю признали на родине топ-оккупанта, прося земляков материально поддержать его семью.

Информацию распространили в соцсети "ВКонтакте". Об этом также сообщил блогер Necro Mancer в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Речь идет о военном путинской армии из состава 291-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Она базируется в населенном пункте Борзой на территории Чечни.

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На воинскую службу туда россиянин поступил около 15 лет назад, после окончания Коломенского высшего артиллерийского командного училища (г. Москва). Ликвидирован в Украине 9 апреля 2022 года.

"Принимая участие в спецоперации на территории Украины, погиб наш боевой товарищ, гвардии подполковник Дибиров Дибир Магомадинович, выпускник 7-й батареи, 2006 г. в., 03.11.1983 г. р.", – указано в сообщении о смерти захватчика.

Известно, что 39-летний оккупант родом из Махачкалы, где у него осталась жена и трое несовершеннолетних детей.

Его земляков в сети теперь просят финансово поддержать семью военного, отличившегося обстрелами городов и убийствами мирных жителей в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали российского подполковника Вячеслава Савинова, начальника артиллерийской разведки 49-й армии РФ. Оккупанта уничтожили еще 12 марта, но о его смерти в России известили только недавно.