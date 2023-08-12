Путин хочет видеть Пригожина мертвым: Грозев объяснил, что может случиться

Известный болгарский журналист-расследователь, руководитель издания Bellingcat Христо Грозев считает, что в течение полугода основателя российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина могут ликвидировать. В противном случае, в России "произойдет второй переворот".

Видео дня

Своими прогнозами журналист-расследователь поделился в интервью изданию Financial Times. Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин назвал Пригожина "предателем" и хочет видеть его мертвым.

"Пока он не может этого сделать. Через полгода либо Пригожин будет мертв, либо произойдет второй переворот", – убежден Грозев.

В то же время, журналист не думает, что какая-то часть российской элиты, за исключением военно-промышленного комплекса, видит смысл в войне РФ против Украины, однако "они молчат" из-за "дилеммы заключенного".

Также, по убеждению расследователя, возможное свержение Путина в РФ может оказаться одним из двух путей.

"Или дилемма заключенного может быть решена, или они просто избавятся от него с помощью более скоординированного переворота. Такого пока нет ни среди олигархов, ни среди министров, ни среди ФСБ", – подчеркнул Грозев.

Он считает, что российские элиты недовольны жизнью "в условиях Северной Кореи" с замороженными из-за наложенных на РФ санкций банковскими счетами.

"Могут случиться и другие триггеры. Скажем, изменение ситуации на фронте", – добавил журналист.

Напомним, накануне аналитики американского Института изучения войны отметили, что финансист наемников Евгений Пригожин пока воздерживается от комментариев по поводу будущего ЧВК "Вагнер" и возможного вывода ее обратно в Россию с территории. В ISW считают, что это может указывать на то, что у него нет полной свободы комментировать эти вопросы. В последний раз Пригожин публично появлялся в кулуарах российско-африканского экономического гуманитарного форума, состоявшемся в Санкт-Петербурге 27 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР МО Украины рассказали, что кратковременный "мятеж" наемников ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным обнаружил существенные проблемы в прочности власти президента РФ Владимира Путина. Путинская "машина" оказалась побитой коррозией и трещинами, а сам диктатор – не способен держать бразды правления;

– кроме того, в ГУР считают, что история противостояния Пригожина и министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу еще не закончилась. У РФ есть понимание, что идея с вторжением в Украину была идиотской, поэтому там будут искать виновных. Кадровые российские военные уже начинают понимать, что они готовятся к этой роли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!