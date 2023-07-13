"На его месте я был бы осторожен с тем, что ем": Байден посоветовал Пригожину опасаться отравления

Президент США Джо Байден посоветовал владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину опасаться отравления. Также он обратил внимание на то, что в данный момент никто не знает – где находится Пригожин и в каком он состоянии.

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Об этом американский лидер сказал на пресс-конференции в Финляндии по итогам встречи с лидерами Северной Европы, отвечая на вопросы. Президента США спросили о возможных действиях Пригожина после неудачного мятежа.

"Да Бог его знает, что он может сделать… Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что ем, я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед. Если коротко: я не знаю и никто не знает", – сказал Джо Байден.

Напомним, что 24 июня 2023 года в России разгорелось противостояние между ЧВК "Вагнер" и Министерством обороны РФ. Утром "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа и ряд зданий в Ростове-на-Дону, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию, после чего военной колонной двинулись на Москву. Однако вечером того же дня, после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, Пригожин объявил, что прекращает поход на Москву и возвращает своих наемников в полевые лагеря.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кремле нарочито небрежно отзываются о возможном местонахождении Пригожина. Пресс-секретарь Путина Песков заверил журналистов, что российские власти не интересуются и не следят за перемещениями "главного бунтаря".

"Мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания этого делать", – с нарочитой невозмутимостью сказал он.

В то же время ряд российских Telegram-каналов опубликовал фотографии Пригожина, который, судя по всему, маскируется до полной неузнаваемости. Подобные трюки глава ЧВК может использовать для того, чтобы беспрепятственно перемещаться по России, хотя после мятежа было заявлено, что он покинул ее территорию.

В целом же мятеж Пригожина в России имел положительные последствия для украинской армии, ведь с поля боя исчезла эта военная структура. Это событие также доказало, что структура государства-агрессора РФ гораздо слабее, чем об этом рассказывает кремлевская пропаганда.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что после попытки вооруженного мятежа в России ФСБ получила задачу ликвидировать Евгения Пригожина. На подготовку операции по ликвидации уйдет некоторое время, в то же время остается открытым вопрос, решатся ли сотрудники российской спецслужбы выполнить приказ.