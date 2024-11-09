В Тульской области РФ раздались взрывы: под ударом мог быть химзавод, работающий на армию Путина

В российской Тульской области в ночь на 9 ноября прозвучали взрывы. Сообщается об атаке БпЛА, их, по словам очевидцев, было более десятка.

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Вероятной целью атаки мог быть химзавод в городе Алексин, предприятие работает на российскую армию, в частности производит боеприпасы. Об этом сообщают российские СМИ.

"Алексин Тульской области всю ночь атакуют БПЛА, жители насчитали как минимум 11 беспилотников. Местные власти ситуацию пока не комментировали", – сообщило около 5 часов утра по киевскому времени российское независимое издание ASTRA.

В районе Алексина работала российская противовоздушная оборона. А местные жители выкладывали в сеть видео со взрывами.

"Предположительно, целью дронов был местный химкомбинат", – отмечает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Федеральное казенное предприятие "Алексинский химический комбинат", по официальной информации, специализируется на выпуске полимерных и композиционных материалов, также оно выполняет работы в области капитального строительства, ликвидации опасных объектов, рекультивации территорий.

20 июля 2023 года Алексинский химический комбинат попал под санкции США, поскольку производит боеприпасы, "а также полимеры, лакокрасочные материалы и композиционные материалы для военно-промышленного комплекса России".

С 1 апреля 2023 года комбинат включен в санкционный список Украины.

А 23 февраля 2024 года комбинат внесён в санкционный список стран Евросоюза по причине того, что он "поставляет продукцию на принадлежащие государству предприятия по производству пороха, патронов и боеприпасов для вооружённых сил РФ".

В 2023 году росСМИ писали о планах правительства РФ включить это предприятие в состав госкорпорации "Ростех".

Напомним, в ночь на 8 ноября в российском Саратове ГУР провело спецоперацию, атаковав местный НПЗ. Известно, что дроны попали в нефтеперерабатывающую установку и резервуары.