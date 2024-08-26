В России пожаловались на атаку дронов на Саратов и Энгельс. Фото и видео

В Саратовской области РФ утром 26 августа пожаловались на атаку беспилотников, в том числе в районе военного аэродрома "Энгельс-2", откуда вылетели бомбардировщики для ударов по Украине. После взрывов россияне заявили о повреждении многоэтажек в этом городе и облцентре – якобы из-за падения обломков дронов.

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Российское минобороны утверждало об "успешном сбитии 20 БПЛА" в целом ряде регионов. В то же время жители сетовали на отсутствие бомбоубежищ.

По данным пропагандистских пабликов, Саратовскую область атаковали "сразу несколько беспилотников". Пролет одного из них был зафиксирован на камеру очевидцами.

Россияне заявили, мол, первые взрывы прогремели в Саратове около 06:10 по местному времени, еще одна серия – примерно через 15 минут.

Затем они уже публиковали в сети кадры повреждений 38-этажного ЖК "Волга Скай" на набережной в Саратове. Также задело многоэтажку "Энгельс-Сити 4" на улице Пушкина в Энгельсе.

Губернатор региона Роман Бусаргин утверждал, что беспилотники ликвидированы, а в дома якобы попали их обломки. Он уверял россиян, что все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Позже чиновник подтвердил, что в результате утренних событий есть пострадавшие: их четверо, несколько человек "в тяжелом состоянии госпитализированы".

Со своей стороны минобороны РФ отчиталось об "уничтожении и перехвате 20 украинских БПЛА самолетного типа" якобы над территорией Саратовской, Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областей.

После атаки в аэропорту Саратова ввели "временные ограничения на прием и отправку самолетов".

Следом за этим пропагандисты в сети написали, якобы БПЛА, а не их обломки "попали в две многоэтажки" в Саратове и Энгельсе. Они "вычислили", что это были "дроны "Бобер" ВСУ", похожие на самолеты.

"Вон он, вон он, смотри! Прямо на мой дом летит", – кричали россиянин, снимая, как, предположительно, БПЛА атаковал многоэтажку в Саратове.

В то же время жители РФ в местных пабликах сетовали на свои власти, мол, как они допустила такое, что "дроны долетают до городов". Также их интересовало, почему им включают сирены, а "народ не защищен", потому что "бомбоубежищ нет".

"В Энгельсе настроили домов на пути БПЛА к аэродрому и вот результат. Совершенно совести нет", – иронично прокомментировали события в стране-агрессоре украинские мониторинговые каналы.

Отмечается, что от ЖК в Энгельсе до летной воинской части и одноименного военного аэродрома – девять минут езды. С началом российского вторжения в Украину "Энгельс-2" стал одним из российских аэродромов, который используется агрессором для нанесения ракетных ударов по Украине. Утром 26 августа, когда россияне жаловались на "атаку БПЛА", войска РФ как раз атаковали украинские города "Шахедами" и готовились к запускам ракет из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, взлетевших, среди прочего, с "Энгельса-2".

Как сообщал OBOZ.UA, российский аэродром "Энгельс-2" уже был атакован, в том числе под утро 20 марта. Тогда спецоперацию провело ГУР МО Украины, используя отечественные БПЛА.

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