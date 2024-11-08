Дроны попали в нефтеперерабатывающую установку и резервуары: атака на НПЗ в Саратове была операцией ГУР. Видео

В ночь на 8 ноября дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, РФ. Факт атаки на предприятие, входящее в состав корпорации "Роснефть", признали представители местных властей.

Видео дня

Поражена одна из нефтеперерабатывающих установок завода и резервуары с мазутом. Атаку и ее последствия подтвердили источники OBOZ.UA в украинской разведке.

Источник сообщает, что этой ночью дроны Главного управления разведки долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод. Неоднократные взрывы в Заводском районе этого российского облцентра (именно там находится НПЗ) подтвердили местные жители в соцсетях, а также губернатор Саратовской области.

Последний попытался объяснить взрывы в городе работой ПВО по БПЛА. Также он заявил о падении на территорию нефтеперерабатывающего завода "обломков" якобы сбитых дронов.

По данным местных СМИ, беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода, а также в резервуары с мазутом.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод ранее был известен как завод "Крекинг", он входит в структуру российской нефтяной корпорации "Роснефть".

Напомним, утром 8 ноября в России пожаловались на атаку дронов на Саратов и Энгельс. А в минобороны РФ отчитались об "уничтожении и перехвате 20 украинских БПЛА самолетного типа" над территорией Саратовской, Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областей.

Между тем, аналитики ISW заявили, что украинские удары и санкции Запада подрывают энергетический сектор России. Силы обороны наносят разрушения российским НПЗ, а из-за санкций россияне не могут их полностью и своевременно отремонтировать, что влияет и на экспорт российских энергоресурсов, и на ситуацию с топливом внутри страны.