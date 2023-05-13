В центре Москвы вспыхнула гостиница: стоит черный столб дыма. Видео

В Москве 13 мая вспыхнул очередной мощный пожар. Огонь охватил строение возле столичного отеля "Интерконтиненталь".

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Улицу Тверскую, где расположен отель, затянуло черным дымом. Об этом пишут российские СМИ.

Днем 13 мая российские пропагандисты сообщили о пожаре в московской гостинице "Интерконтиненталь"

"Пожар в гостинице "Интерконтиненталь". Тверская в дыму. Пожарные следуют на место", – сообщал один из российских пабликов.

Другие СМИ РФ уверяли, что горит стройка рядом с отелем.

"Сильный пожар на Тверской улице в Москве. Видео прислали подписчики. Предварительно, горит стройка рядом с отелем "Интерконтиненталь". Из здания валит густой чёрный дым", – отмечено в сообщении.

Позже пропагандисты заявили, что пожар потушен.

Тем временем сеть переполняют впечатляющие кадры укутанной дымом Москвы.

Напомним, накануне также сообщалось, что под Москвой вспыхнул мощный пожар. В населенном пункте Дзержинский, к юго-востоку от российской столицы, загорелось предприятие по переработке вторсырья. В российском МЧС сначала заявили о "возгорании покрышек на площади 30 кв м", позже же вынуждены были признать, что огонь перебросился на соседнее здание и для ликвидации пожара пришлось задействовать авиацию.