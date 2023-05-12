Поднялся столб огня и черного дыма: под Москвой вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Под Москвой утро 12 мая началось с крупного пожара. В населенном пункте Дзержинский к юго-востоку от российской столицы загорелось предприятие по переработке вторсырья.

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Над местом пожара неподалеку от ТЭЦ поднимается столб черного дыма и пламени. Подробности, а также фото и видео с места пожара появились в российских СМИ и местных пабликах.

"Крупный пожар возник к юго-востоку от Москвы. Как рассказали, огонь охватил здание в районе подмосковного Дзержинского. Предположительно, там горит предприятие по переработке вторсырья. На кадрах с места происшествия виден столб пламени и дыма", – пишет одно из московских изданий.

Полыхает в районе складов возле ТЭЦ, уточняют паблики. В то же время, в российском МЧС пропагандистов уверяют, что горят автомобильные покрышки, а площадь возгорания якобы составляет 30 кв м.

Напомним, накануне в России пожаловались на попытки Украины устроить "бавовну" на 9 мая. Там уверяют, что по территории РФ были запущены свыше 100 беспилотников за день.

Россияне утверждают, что часть беспилотников якобы была обезврежена, другие – уничтожены. Также там выдали, что впервые украинские силы применили дроны американской разработки с максимальным радиусом действия до 800 км.