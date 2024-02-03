В центре Москвы прошел митинг против мобилизации: полиция задержала более 30 человек. Фото и видео

Под стенами Кремля в столице России Москве прошла акция протеста против мобилизации. Полиция задержала более 30-ти активистов.

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В автобусы ОМОНа попали, в частности, журналисты и родственники "мобиков", находящихся на войне в Украине. Об этом сообщило российское издание "Сота".

Отмечается, что люди находились в Александровском саду, а также у штаба кандидата в президенты Владимира Путина на Ильинке. Некоторые активисты пытались перекрыть путь автозаку с задержанными и потребовали отпустить их, но безрезультатно.

В Telegram-канале прокуратуры Москвы 3 февраля появилось сообщение об ответственности за призывы и участие в несогласованных мероприятиях. В тексте отмечено, что ведомство получило информацию о "публичной акции в центре Москвы".

Напомним, в ГУР МО Украины опубликовали перехват телефонного разговора российского оккупанта, из которого следует, что в России в армию мобилизуют с любым заболеванием, даже больных гепатитом, СПИДом, с онкологией и туберкулезом. Однако если такие "воины" остаются в живых, их "списывают" задним числом и без денег.

Больной военный РФ говорит, что только в его подразделении согласились ехать домой без "заработанных" денег "16 человек, у кого гепатиты там, подозрение на туберкулез, у кого легкие, опухоль в голове".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Британская разведка объяснила, почему с сентября 2023 года минобороны РФ прекратило набор контрактников среди заключенных россиян по краткосрочным контрактам. Отмечается, что эта практика на фоне новых преступлений, совершенных уволенными преступниками, вернувшимися в Россию после 6 месяцев участия в войне в Украине, вызвала недовольство у россиян.

– Также британские разведчики отметили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину на территории страны-террориста России были совершены сотни нападений на военкоматы. Российские чиновники пожаловались, что всего было зафиксировано 220 таких событий.

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