Разведка Британии объяснила, почему в Кремле отказались от краткосрочных контрактов на службу с зеками

С сентября 2023 г. министерство обороны РФ прекратило набор контрактников среди заключенных россиян по краткосрочным контрактам. Эта практика на фоне новых преступлений, совершенных освобожденными преступниками, вернувшимися в Россию после 6 месяцев участия в войне в Украине, вызвала недовольство у россиян.

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На это обратили внимание в Министерстве обороны Великобритании. Со ссылкой на данные разведки там предположили, что Россия, вероятно, решила сконцентрироваться на регулярном наборе на службу по контракту.

В отчете от 31 января в британском оборонном ведомстве упомянули о недавнем расследовании журналистов, согласно которому в России с сентября 2023 года перестали вербовать в российскую армию заключенных с обещанием помилования после 6 месяцев на передовой и возможности вернуться в РФ.

В настоящее время завербованным предлагают заключать стандартизированные долгосрочные контракты, подписав которые они, как и остальные контрактники или мобилизованные россияне, будут воевать до завершения так называемой "специальной военной операции" или, по меньшей мере, до прекращения действия указа о "частичной мобилизации".

В МО Британии акцентировали внимание на том, что после возвращения в РФ освобожденных таким образом от отбывания наказания преступников, многие уже успели совершить новые преступления. Поэтому среди россиян начало расти недовольство. Еще больше оно усиливалось из-за того, что мобилизованные в российскую армию гражданские, в отличие от завербованных в колониях и тюрьмах, не могли надеяться на возвращение до окончания войны.

Вероятно, по этой причине в Москве решили изменить подходы к пополнению живой силы.

"Очень вероятно, что краткосрочная вербовка заключенных была ответом на проблемы с набором в армию в начале вторжения. В 2023 году российское государство, скорее всего, обратилось к регулярному набору по контракту как к основному источнику новых военных кадров", – считают в Минобороны Великобритании.

Напомним, ранее Русская служба ВВС опубликовала расследование о том, что Кремль больше не обещает помилование осужденным, которых бросают на войну против Украины. В настоящее время они заключают бессрочные контракты.

При этом на завербованных зеков не распространяется указ президента РФ Владимира Путина по поводу выплат за ранения и в случае гибели.

Сами же оккупанты, попавшие в российскую армию из тюрем и колоний, жалуются, что их кинули с выплатами за участие в войне против Украины. В лучшем случае, они получают половину обещанных зарплат.