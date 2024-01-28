Россияне не верят в заявления Путина о мобилизации и нападают на военкоматы – разведка Британии

С начала полномасштабного вторжения в Украину на территории страны-террориста России было совершено сотни нападений на военкоматы. Российские чиновники пожаловались, что всего было зафиксировано 220 таких происшествий.

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При чем только с июля 2023 было 113 нападений, что в совокупности указывает на значительный рост таких случаев. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в соцсети Х.

По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, в нападении на российские военкоматы якобы виноваты западные чиновники. Он считает, что россияне совершают такие действия "по указанию" Запада.

В то же время британская разведка отмечают, что рост случаев нападения на здания военкоматов, очевидно, обусловлен чувством недовольства войной среди российского населения. В частности, граждане страны-террориста боятся, что кремлевский диктатор Владимир Путин объявит очередную волну мобилизации.

Однако на ежегодной пресс-конференции в конце 2023 года главарь Кремля пообещал, что вторая волна мобилизации в РФ не планируется. Британская разведка отметила, что граждане России не верят этому обещанию, поэтому продолжают совершать поджоги военкоматов.

Напомним, оккупант в перехваченном разговоре пожаловался на методы запугивания и принуждения участвовать в войне против Украины. В частности, он рассказал о случае в Сочи, когда россиянина, не желавшего служить, силой забрали в армию, затолкав в багажник.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса РФ продолжается мобилизация. Однако желающих идти на войну против Украины и погибать там осталось немного. Напротив, мужчины массово убегают.

Как сообщал OBOZ.UA, заявление скандального заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о пополнении российской армии в 2023 году еще на 500 тысяч человек является преувеличением. Британская разведка считает, что эта цифра существенно завышена.

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