'В тебе есть задатки наемника': в сети завирусилось фейковое видео с российским блогером, рекламирующим 'Вагнер'

В социальных сетях России широко распространяется видео, на котором популярный блогер Дмитрий Куплинов якобы агитирует к вступлению в частную военную компанию "Вагнер". В нем стример сравнивает фанатов видеоигр с реальными бойцами на фронте, имеющими все задатки для участия в боевых действиях в Украине.

Видео дня

Кадры были опубликованы на многих российских Telegram-площадках. Однако позже стали постепенно исчезать, поскольку фейк разоблачили (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ты любишь выполнять контракты в Horizon и квесты в Skyrim? Тогда в тебе, видимо, есть задатки наемника, который любит выбирать, за какую работу ему браться и получать награду за выполнение. А что, если я скажу, что такая возможность есть и в жизни? Та-дам", – радостно вещает блогер в рекламе.

На самом же деле видео полностью смонтировано пригожинской командой айтишников. В оригинале фраза про наемничество подводит к рекламе курса для фрилансеров.

Отметим, что в 2012 году Дмитрий Куплинов создал свой YouTube-канал под названием "Kuplinov ► Play". Контент канала в основном состоит из прохождения видеоигр разных жанров: от хоррора до онлайн-игр. Именно такой публичной деятельностью он и прославился среди поклонников жанра.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярная американская платформа YouTube не препятствует рекламе ЧВК "Вагнер", которая признана в США транснациональной преступной организацией. Несмотря на то что Вашингтон ввел против этой ЧВК санкции, на YouTube публикуется довольно много роликов, прославляющих военных преступников.

Однако компания немедленно отреагировала на официальное обращение Украины об удалении ролика с восхвалением "вагнеровцев", который собрал почти миллион просмотров. Причем администрация удалила не только само видео, но и все каналы, которые его распространяли.