YouTube молниеносно отреагировал на просьбу Украины и удалил видео с ЧВК "Вагнер"

YouTube отреагировал молниеносно на обращение Украины и выполнил ее просьбу удалить видео ЧВК "Вагнера" с более чем 1 миллионом просмотров. Также удалены каналы, которые их распространяли.

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Об этом 21 апреля сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. "Благодарю партнеров за оперативность", – написал он в своем Telegram-канале.

"YouTube всегда отмечал, что его редакционная политика предусматривает блокирование вредоносного контента и распространяющих его каналов. Поэтому обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube, LLC Нилу Мохану с просьбой принять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности "Вагнера", – сообщил Ткаченко.

Он отметил, что пропаганда Москвы эволюционирует, привлекая все новые каналы и методы распространения своих нарративов. Через видеохостинги происходит популяризация российских военных формирований, в частности ЧВК "Вагнер", отметил Ткаченко.

По словам министра, IT-гиганты вроде TikTok или YouTube, несмотря на наличие достаточно жесткой редакционной политики, служат для РФ эффективными рекламными площадками для масштабирования, омоложения аудитории и вербовки новых наемников.

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