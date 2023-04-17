YouTube позволяет размещать видео с рекламой ЧВК "Вагнер" – Sunday Times

Платформа YouTube (США) не препятствует рекламе на своей площадке частной военной компании "Вагнер", которая признана американским минфином транснациональной преступной организацией. Несмотря на то, что Вашингтон ввел против этой ЧВК санкции, на YouTube публикуется довольно много роликов, прославляющих военных преступников.

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Кроме того, с помощью этих видео собирают деньги на боеприпасы для "вагнеровцев", приглашают заключать контракты, распространяют пропаганду и прочее. Об этом пишет Sunday Times.

Сотрудники издания отметили: часто после просмотра видео о наемниках "Вагнера" пользователю в предложенных показывают еще более агрессивные ролики о российских военных. Многие видео о ЧВК набрали более миллиона просмотров.

Такие ролики можно найти в открытом доступе, хотя представитель YouTube в комментарии СМИ подчеркнул, что подобное содержимое размещать на платформе запрещено.

"Контент, предназначенный для восхваления, продвижения или помощи насильственным экстремистским или преступным организациям, запрещен на YouTube. Компания Google обязуется соблюдать законы США о санкциях и внедряет соответствующую политику, несмотря на свои условия предоставления услуг", – заверил он.

Не исключено, что контент, связанный с частной военной компанией "Вагнер", пока что не был проверен модераторами YouTube. После того, как журналисты обратились к администрации платформы, некоторые ролики с реквизитами ЧВК удалили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее часть исходного кода алгоритмов рекомендаций Twitter была опубликована в свободном доступе. Это внутренние "правила", которые рекомендуют контент для некоторых пользователей и могут скрывать контент от других. Оказалось, что некоторым постам о войне в Украине социальная сеть может специально понижать рейтинг.

– В то же время Twitter снял ограничения на публикации от аккаунтов, связанных с диктатором Владимиром Путиным и его администрацией в Кремле. Теперь позиция официальных лиц государства-террориста может беспрепятственно распространяться на широкую аудиторию Twitter.

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