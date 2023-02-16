В Башкирии никак не могут похоронить ликвидированного на войне в Украине ''вагнеровца'': на похороны нет денег

В Башкирии никто не хочет хоронить ликвидированного в Украине "вагнеровца". Семья отказывается это делать, а знакомые говорят, что у них нет денег. Дошло до того, что через социальные сети ищут спонсора похорон.

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Жительница города Стерлитамак Диана обратилась через интернет к главе Башкирии Радию Хабирову и попросила оплатить похоронную церемонию. Об этом сообщают российские СМИ.

Женщина направила чиновнику открытое письмо через российскую соцсеть. Она не указывает, кем приходится ликвидированному оккупанту, но отмечает, что двоюродные братья и тетя наемника не дают никакой помощи на похороны.

"Им нужно только его имущество и заработанные деньги. У нас, чтобы его похоронить, даже средств нет. Прошу, умоляю, не проходите мимо", – написала Диана главе Башкирии.

Как понятно из письма, труп "вагнеровца" привезли и оставили в доме, где проживает Диана с детьми, а также ее подруга со своими детьми. Женщина говорит, что больше нет возможности держать его дома.

"Мы две девочки, на которых все это свалилось. Держать его дома уже не можем, потому что и у меня, и у подруги есть дети. Мы в такой ситуации впервые и не знаем, что делать. Прошу, помогите нам", – написала Диана.

В результате администрация Стерлитамака якобы пообещала помочь похоронить наемника ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, потери наемников в некоторых подразделениях "вагнеровцев" составляют 80%. Больше живой силы теряют те подразделения, которые российское командование бросает на штурмы позиций Сил обороны Украины, используя оккупантов как "пушечное мясо". При этом захватчики далеко не всегда эвакуируют своих погибших и раненых с поля боя.

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