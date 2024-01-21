В Смоленской области атакован завод, где производят ракеты Х-59: ими оккупанты бьют по Украине

Во время атаки беспилотников на Смоленскую область РФ в ночь на 21 января под ударом оказался авиаремонтный завод. На этом предприятии производится и ремонтируется авиационная и военная техника, а также вооружение.

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В частности, это предприятие производит ракеты Х-59, которыми оккупационные войска периодически атакуют Украину. За атакой на завод стоит Главное управление разведки Минобороны, подтверждает источник OBOZ.UA в разведке.

Взрывы, которые слышали в эту ночь россияне, живущие в Смоленске, являются результатом проведенной ГУР атаки дронами на авиаремонтный завод. На нем среди прочего производят ракеты Х-59 класса "воздух – земля". Ими захватчики периодически атакуют Украину.

При этом в минобороны государства-агрессора заявляют, что якобы сбили над Смоленской областью один дрон в конце суток 20 января, а еще три – около 01:30 (по московскому времени) уже 21 января.

О прилетах как в Смоленске, так и в других регионах РФ в эту ночь в российском "оборонном" ведомстве молчат.

В начале октября 2023 года в ГУР уже рассказывали об атаке на это военное предприятие в Смоленске. Также "бавовна" там фиксировалась 17 ноября. Громко было в Смоленске и 26 ноября. Тогда в российском МО традиционно заявили об "отражении атаки", однако местные утверждали, что в направлении авиазавода мчалось много скорых.

Напомним, ранее стало известно, что дроны ГУР МОУ атаковали завод по производству "Панцирей" в Туле.

В порт Усть-Луга в Ленинградской области "бавовну" доставили беспилотники СБУ. Там поражен нефтяной терминал, который, в частности, снабжал топливом российскую оккупационную армию. После взрывов и пожара работа терминала была приостановлена.

В целом ночью против 21 января взрывы прогремели сразу в нескольких городах России. Информация о "бавовне" поступала из Тулы, Орла и Смоленска. Минобороны РФ заявило о работе ПВО.