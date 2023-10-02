После взрыва сразу поднялся дым: момент удара дронов по авиазаводу в Смоленске попал на видео

Жители российского Смоленска снимали прилеты и падения дронов, которые долетели до города 1 октября, и публиковали видео в сети. На роликах было видно дым, который поднимался в небо после взрывов.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, целью атаки был завод, где страна-агрессор производит ракеты "воздух – земля" Х-59. Утверждается, что три из четырех БПЛА смогли повредить объект (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Отметим, что авиационный завод расположен в Заднепровском районе города. Один из очевидцев атаки предполагал, что один из БПЛА упал где-то поблизости Солдатского озера – оно находится примерно в километре от завода.

На видео жителей Смоленска также слышно, что военные пытались сбить беспилотники стрелковым оружием.

Как писал OBOZREVATEL:

– По данным собеседника нашего издания из ГУР МО, в российском городе Сочи 1 октября беспилотник совершил атаку по площадке для вертолетов. Результаты удара уточняются. Также в этот день БПЛА атаковал аэродром в Брянской области, там повреждено административное здание.

– После взрывов в РФ 1 октября кремлевская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян пожаловалась, что беспилотник упал напротив ее родового дома в Адлере (Сочи). Сторонница российского диктатора рассказала, что там живут ее родственники с детьми.

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