''Путин, помоги! Мы не Луганск, мы Россия'': жительница Белгородской области призвала спасти их от ежедневных обстрелов. Видео

Жительница Шебекино Белгородской области в отчаянии записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину, поскольку ей надоело жить в условиях регулярной и внезапной "бавовны". Россиянка возмущена, что жителям города приходится выезжать в другие области, чтобы защитить своих людей от взрывов и стрельбы.

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Кадры с сетующей россиянкой опубликовал Telegram-канал OBOZREVATEL. Она подчеркнула, что на прошлых выборах отдала голос за Путина, рассчитывая на то, что он оправдает доверие наивных россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Просим нас услышать, Владимир Владимирович. Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы – Россия! Почему мы подвергаемся обстрелам каждый день? Наши дети боятся, мы боимся, надоело жить в постоянном страхе", – возмущенно утверждает женщина.

Героиня ролика заметила, что местные дети не ходят в школу, а учатся в дистанционном режиме. В результате "бавовны" в Шебекинском районе больницы переполнены ранеными и контуженными.

"Почему нет никакой реакции? Нас никто не может защитить. Мы должны содержать семьи, работать, а это невозможно. Но с 24 февраля нам, жителям приграничных территорий никто не выплатил ни копейки помощи", – утверждает россиянка, которая искренне не понимает, в чем дело.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сразу с начала нового года в Белгороде прогремели взрывы. "Бавовна" прилетела к жителям страны-агрессора прямо под бой курантов.

А спустя несколько дней в Новом Осколе Белгородской области вспыхнул мощный пожар. Над городом поднялось облако черного дыма.

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