Российские СМИ показали первые кадры из концертного зала Crocus City Hall, где накануне произошел теракт и пожар. Наутро следующего дня там продолжают выносить тела.

Соответствующие кадры публикуют российские каналы. На них видно, что верхние этажи здания уничтожены до основания. Внутри осталось только пепелище.

Напомним, 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в результате стрельбы погибли по меньшей мере 60 человек. В ГУР МО Украины назвали инцидент спланированной провокацией спецслужб РФ по указанию диктатора Владимира Путина. Цель теракта – оправдание еще более жестких ударов оккупантов по Украине и тотальной мобилизации на территории РФ.

В Белом Доме и в МИД Украины категорически отвергли обвинения в якобы причастности нашей страны к стрельбе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Жители подмосковного Красногорска вспомнили, что за несколько часов до стрельбы в "Крокусе" у здания было много авто спецслужб РФ. Присутствие силовиков можно объяснить концертом, но одной-двух машин, а не пяти, как показано на опубликованных в сети фото.

– Пропагандисты всеми силами пыталась доказать, что к теракту в подмосковном Крокус Сити Холли якобы причастна Украина. Они распространили информацию о том, что на стоянке у концертного зала проверяли "подозрительный белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца".

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