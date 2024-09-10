В Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар: дым виден почти из любой точки города. Видео

Вечером 10 сентября в российском Санкт-Петербурге загорелось здание Sport Palace на Крестовском острове. Мощный огонь охватил уже все здание и прилегающую территорию.

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По словам очевидцев, пожар начался еще в 18:50. Позже МЧС города лаконично сообщил, что пожар охватил 200 кв. м спортивного комплекса.

По данным на данный момент, пожару в Петроградском районе города предоставлен первый статус опасности. Огонь уже распространился по площади 800 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 60 человек личного состава и 16 единиц техники МЧС города.

Sport Palace не работает уже несколько лет. Раньше там были элитный тренажерный зал, бассейн, теннисные корты, ресторан танцевального класса и школа йоги. Однако сообщество Sport Palace не работает с 2021 года.

Размер здания составляет 80×40 метров.

Бывший владелец спортивного комплекса Sport Palace Роман Курбатов заявил, что пожар в нем возник из-за того, что назначенное к сносу здание осталось без охраны. Он уточнил, что здание у него "отжала" власть.

"Федеральная служба судебных приставов вместе с комитетом по контролю за имуществом три года назад силой захватили здание, никого туда не пускали и все из комплекса вынесли. После того им стало ясно, что снести его по проекту нереально", – рассказал он.

Хотя судебные приставы опечатали здание, объект оставили без охраны. В нем поселились бомжи.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 сентября в России произошел очередной взрыв на нефтепроводе. В этот раз пожар вспыхнул на территории Гаршинского месторождения в Оренбургской области РФ. Известно несколько погибших и пострадавших.

Также в указанную ночь дым и пламя после взрывов видели россияне на территории международного аэродрома "Жуковский". Он, а также несколько других аэропортов, закрывались на взлет и посадку.