В России произошел пожар на нефтепроводе, есть погибшие. Фото

В ночь на 10 сентября в России произошел очередной взрыв на нефтепроводе. На этот раз пожар вспыхнул на территории Гаршинского месторождения в Оренбургской области РФ.

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Известно о двух погибших и троих пострадавших. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Первые сообщения о пожаре на нефтепроводе в районе Гаршинского месторождения появились в российских пабликах незадолго до полуночи по киевскому времени. Уже тогда стало известно о двоих погибших и троих пострадавших.

Уже утром пропагандисты со ссылкой на региональную прокуратуру сообщили о "начале проверки" обстоятельств возникновения пожара. Также в прокуратуре Оренбургской области подтвердили гибель двоих человек.

Официальных заявлений о причинах пожара российские власти и силовики не делали. Однако один из популярных провластных Telegram-каналов утверждал, что возгорание на нефтепроводе в Курманаевском районе, в 7 км от Гаршино, произошло во время сварочных работ.

И, судя по заявлению региональной прокуратуры, ключевая причина ЧП может заключаться в традиционном для РФ "головотяпстве". Именно так пропагандистка Маргарита Симоньян попыталась однажды объяснить один из масштабных пожаров, причинивших оккупантам серьезный ущерб. Правда, тот пожар, в отличие от сегодняшнего, был напрямую связан с российской агрессией, да и случился он не на российской территории: речь шла о взрывах на одном из аэродромов во временно оккупированном Крыму.

Так, в прокуратуре заявили о начале "проверочных мероприятий по факту возгорания трубопровода на территории Гаршинского месторождения"

"На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Иван Вялых. В рамках организованной проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – заявили в прокуратуре Оренбургской области.

По данным российских СМИ, двое пострадавших рабочих госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести.

Практически всю ночь российские пожарные пытались погасить огонь, но долгое время им это не удавалось. О ликвидации пожара местные власти заявили лишь около 8 часов утра по киевскому времени.

Тем временем в региональном МЧС отчитались, что в региона за сутки произошло "10 техногенных пожаров, из них 3 загорания мусора", а также о том, что пожарные гасили сухую траву на площади 0,1 га. О происшествии на нефтепроводе там не упомянули.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 10 сентября дроны атаковали ряд областей в России. Взрывы и работа ПВО фиксировались в девяти регионах РФ, в том числе в Брянской, Липецкой, Тульской, Калужской и Московской областях.

В МО РФ уверяют, что в течение ночи "уничтожили и подавили" 144 беспилотника самолетного типа.

В Подмосковье в населенном пункте Раменское есть разрушения, в частности, росСМИ заявили о прилетах по двум многоэтажкам и гибели "9-летнего мальчика", который в конце концов оказался 46-летней женщиной.

Также дым и пламя после взрывов видели россияне на территории международного аэродрома "Жуковский". Он, а также несколько других аэропортов закрывались на взлет и посадку.