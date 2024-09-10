Одной из целей был аэропорт 'Жуковский': всплыли новые детали атаки дронов на Россию. Видео

В ночь на 10 сентября Украина атаковала беспилотниками несколько российских регионов, в том числе Московскую область. В ряде населенных пунктов раздавались взрывы и работало российское ПВО.

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В сети россияне публиковали кадры с дымом над международным аэропортом "Жуковский" возле подмосковного Раменского, который, по всей видимости, и был целью атаки на этот населенный пункт. Аэропорт, по данным РосСМИ, закрыли на вылет и прилет рейсов.

Пока россияне носились с кадрами многоэтажек, пораженных, вероятно, сбитыми с курса российскими средствами ПВО украинскими дронами, в сети появились кадры из аэропорта "Жуковский". Именно такие объекты, очевидно, и являлись целью атаки.

На обнародованных кадрах видно, что над аэродромом поднимается дым.

Российские СМИ сообщили, что "Жуковский" закрыт на прилет и вылет рейсов на фоне атаки БПЛА, которая началась в ночь на вторник". Об этом со ссылкой на пресс-службу аэродрома писали, в частности, РИА Новости.

Впоследствии в сети появились кадры с "Жуковского", снятые кем-то из пассажиров или сотрудников.

"Вот аэропорт "Жуковский", беспилотник сбили", ––говорит голос за кадром.

На видео видно, что дым поднимается над взлетно-посадочной полосой. Также за пассажирским автобусом виден огонь.

Поражены ли были какие-то объекты или самолеты, пока неизвестно.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 10 сентября дроны атаковали ряд областей в России. Взрывы и работа ПВО фиксировались в Брянской, Липецкой, Тульской, Калужской и Московской областях. В последнем в населенном пункте Раменское есть разрушения, в частности, росСМИ заявили о прилетах по двум многоэтажкам и гибели "9-летнего мальчика", который в конце концов превратился в "46-летнюю женщину".