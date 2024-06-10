В Самаре вспыхнул мощный пожар на складе, валит дым: россияне жалуются на атаку дронов 'в мирное время'. Видео

В российской Самаре утром 10 июня вспыхнул мощный пожар, над городом поднялся высокий столб белого дыма. Российские пропагандисты сообщают о прилете дрона якобы по складу пиломатериалов.

На видео, которые публикуют местные паблики, жители Самары жалуются, что БПЛА атакуют РФ "в мирное время". В МЧС Самарской области заявили, что тушат мебельный цех на Заводском шоссе.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

"Вот так вот, Саня, сидим в мирное время. В Самаре опять дрон въе**л", – возмущается россиянин на одном из видео.

В местном филиале МЧС заявили, что сообщение о пожаре получили в 09:31 (08:31 по Киеву).

Огонь охватил двухэтажный ангар на 500 кв. м, тушить его прибыли 69 пожарных и 22 единицы техники.

В 10:41 (09:41 по Киеву) пожар локализовали, отчитались в ведомстве.

Отметим, расстояние от Украины до Самары составляет более 800 километров.

Напомним, в марте в Самарской области был атакован Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, пожар тушили около суток.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне днем на атаку БПЛА пожаловались в Белгородской области РФ. В Ракитном, предварительно, прилет по складу БК, а в Безыменном беспилотник установил на вышке связи флаг Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!