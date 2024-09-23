В российском Омске двое школьников совершили поджог вертолетов Ми-8 на территории воинской части. За эту "диверсию" им якобы пообещали денежное вознаграждение в размере $20 тысяч.

Видео дня

Об этом сообщают российские военкоры. Неизвестные, с которыми подростки связывались через Интернет, предложили им деньги за выполнение поджога.

Школьники согласились на предложение и, проникнув на военный объект, подожгли технику. Однако, после совершенного преступления они не получили обещанных средств, и вскоре они были задержаны российскими правоохранителями.

Стоит отметить, что в ночь на 11 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе РФ двое школьников, один из которых является сыном участника войны против Украины, сожгли вертолет Ми-8. Они пробрались на территорию аэропорта в городе Ноябрьск, где стоял борт, и устроили пожар.

Ранее стало известно, что в Белгородской области поезд сошел с рельсов. По данным местных властей, в результате "несанкционированного вмешательства" в работу железной дороги с рельсов сошел локомотив и вагоны грузового поезда. Вагоны, по версии местного губернатора, якобы были пустыми, он уверял, что пострадавших в результате инцидента не было. В то же время россияне устроили истерику из-за "теракта".