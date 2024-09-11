В ночь на 11 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе РФ двое школьников, один из которых является сыном участника войны против Украины, сожгли вертолет Ми-8. Они пробрались на территорию аэропорта в городе Ноябрьск, где стоял борт, и устроили там пожар.

Видео дня

Впоследствии им пришлось обратиться за помощью к медикам, подростки признались, что задание на поджог за вознаграждение получили через Telegram. Подробности сообщают российские пропагандистские СМИ.

По данным роспабликов, происшествие на территории аэропорта в Ноябрьске случилось около 3 часов ночи по местному времени. Там, на перроне аэропорта, загорелся вертолет Ми-8, принадлежащий компании "UTair-Вертолётные услуги". Пожар получился знатным: к моменту прибытия сотрудников аэропорта на место возгорания кабина вертолета уже полностью выгорела, от борта осталась только хвостовая балка.

Как выяснилось позже, Ми-8 подожгли двое местных школьников, 13-летний Тимур и 14-летний Саша. Через дыру в заборе они пробрались на территорию аэропорта, подошли к вертолету – и облили его зажигательной смесью.

Поджигать сначала пытались подкуренными сигаретами, однако огонь не разгорался. Тогда один из подростков бросил окурок просто в бутылку с зажигательной смесью – после чего прозвучал взрыв.

Оба малолетних поджигателя получили ожоги лица, но сумели благополучно покинуть территорию аэродрома. Однако ожоги оказались достаточно сильными, так что подросткам пришлось обратиться за помощью к медикам. А те уже сдали "злоумышленников" российским силовикам.

В ходе допроса, по данным росСМИ, они рассказали, что задание на поджог вертолета получили через Telegram от неизвестного. Тот пообещал им вознаграждение в размере 5 млн рублей за успешное выполнение "работы" (стоимость Ми-8 при этом, по данным СМИ, составляет практически 300 млн рублей).

До того, рассказали школьники, они уже получали вознаграждение за выполненное задание: ранее парни подожгли вышку сотовой связи и получили обещанные 30 тысяч рублей.

Самое забавное в этой истории заключается в том, что отец одного из несовершеннолетних поджигателей сейчас принимает участие в захватнической войне против Украины.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что в Белгородской области поезд сошел с рельсов. По данным местных властей, вследствие "несанкционированного вмешательства" в работу железной дороги с рельсов сошел локомотив и вагоны грузового поезда. Вагоны, по версии местного губернатора, якобы были пустыми, также он уверял, что пострадавших вследствие инцидента не было.

В то же время россияне устроили истерику из-за "теракта".