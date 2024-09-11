В Белгородской области поезд сошел с рельсов, россияне жалуются на 'теракт'. Фото

В Белгородской области РФ вечером 10 сентября произошел взрыв на железной дороге, в результате которого грузовой поезд сошел с рельсов. Предварительно, он наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсой, Следком РФ завел дело по статье "теракт".

Видео дня

Об инциденте заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в шесть утра 11 сентября. По его словам, ЧП произошло в Новооскольском городском округе "в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта".

С путей сошел локомотив и "несколько пустых вагонов грузового состава", заявил Гладков.

"Пострадавших нет. Проходящие через этот участок пассажирские поезда отправлены в объезд", – написал он в официальном Telegram-канале и добавил, что на месте работают оперативные службы.

РосСМИ же, ссылаясь на источники, сообщают, что взрыв произошел на перегоне Волоконовка – Новый Оскол. Поезд следовал из Батайска в Старый Оскол, когда наехал на взрывчатку.

В результате сошли с рельсов электровоз и около десятка пустых вагонов (всего их было 58), утверждают источники.

В свою очередь в филиале "РЖД" "Юго-восточной железной дороге" (ЮВЖД) заявили, что с рельсов сошли 11 вагонов и локомотив грузового поезда.

Причиной стало "вмешательство посторонних".

В Следственном комитете РФ сообщили, что завели уголовное дело о "теракте" по статье 205 Уголовного кодекса РФ (теракт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).

По данным ЮВЖД, по состоянию на восемь утра, на перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области ведутся восстановительные работы, движение на этом участке временно закрыто.

Ряд поездов направили в объезд, еще ряд отменили.