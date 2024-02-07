В русском Ижевске раздался мощный взрыв рядом с военным полигоном. Видео

Мощный взрыв 7 февраля 2024 г. прозвучал в Удмуртии, в российском Ижевске. Жители города сообщают об огромном пожаре на полигоне военного завода.

В местных пабликах распространяют видео, где пожар сопровождается грохотом и взрывами. Известно, что взрыв произошел в селе Ягул, всего в 12 километрах от Ижевска. В Ягуле расположен ряд военных объектов.

В частности, в Ягуле есть воинская часть, полигон испытаний и Воткинский завод, который выпускает продукцию военного назначения.

Официальной информации о взрыве и пожаре пока нет ни от власти, ни от спасателей. Однако пропагандисты, ссылаясь именно на МЧС РФ, уже заявили об "испытаниях на Воткинском заводе".

На предприятии произведут межконтинентальные баллистические ракеты морского базирования Р30 3М30 "Булава-30", ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М" и т.д.

Это не первый "хлопок", который добрался до Ижевска. В октябре прошлого года здесь произошел масштабный пожар с площадью 3,8 тыс. кв.м.