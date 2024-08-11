В РПЦ издали, что ядерное оружие можно освящать, потому что оно – 'гарант мира'

Представители Русской православной церкви издали, что ядерное оружие можно освящать. Потому что оно – "гарант мира ".

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Об этом в интервью пропагандистским СМИ цинично заявил протоиерей Константин Татаринцев. Он занимает в РПЦ должность первого заместителя главы Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, а также заведующего сектором взаимодействия с Воздушно-космическими силами РФ.

"С одной стороны, можно было бы предположить, что освящать то, что сеет смерть, неприемлемо. Но с другой стороны – это оружие сдерживания. Чтобы те, у кого оно есть, не применили его против нас, то есть он гарант мира", – заявил российский священнослужитель.

По словам Татаринцева, ядерное оружие можно освящать "не для того, чтобы оно было использовано по прямому назначению, а давало именно такой эффект, гарантию мира".

Напомним, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия "в определенный момент" якобы из-за действий западных стран может развернуть ракеты в ядерном оснащении. Соответствующее решение государства-агрессора будет зависеть от "совокупности факторов".

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие и призвал Запад "не относиться легкомысленно" к ядерной доктрине страны-агрессора. Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател отметил, что у Пентагона есть чем на это ответить.

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