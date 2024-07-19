Россия издала новые ядерные угрозы в сторону США: в Госдепе резко ответили

Страна-агрессор Россия уже достаточно долго демонстрирует миру свою ядерную палку. Однако у Пентагона есть чем на это ответить.

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Так отреагировал на последние заявления российского МИД заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател. Речь идет об угрозах РФ развертывания ракет с ядерной оснасткой.

"Любая риторика и разговоры по использованию или развертыванию ядерных боеголовок, конечно, вызывают беспокойство. Это то, почему мы будем и дальше уделять пристальное внимание. А коллеги из Пентагона могут рассказать об этом более подробно", – отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что ядерная риторика свойственна РФ именно на фоне войны в Украине.

"Россияне делают такие заявления и бьют себя в грудь достаточно долго, периодически с начала своей агрессии против Украины. Я не хочу спекулировать, но мы, конечно, продолжаем внимательно следить (за их заявлениями)", - отметил Ведант Пател.

11 июля Белый дом объявил, что США впервые со времен холодной войны начнут эпизодическое размещение дальнобойного и гиперзвукового оружия на территории Германии. В свою очередь МИД России заявил о "военном ответе на эту новую игру". Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что РФ может "развернуть ракеты с ядерной оснасткой".

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие и призвал Запад "не относиться легкомысленно" к ядерной доктрине страны-агрессора. Военный преступник заявил, что РФ "может использовать все доступные средства, если ее суверенитет или территориальная целостность будут поставлены под угрозу".

На самом же деле Россия не может ничего противопоставить цивилизованному миру, ведь она не способна создать какое-нибудь качественное новое оружие. Оккупанты используют преимущественно советское вооружение, а реальных испытаний ядерного оружия в России никогда не было. Более того, россияне десятками лет не отрабатывали реальные алгоритмы применения ядерного оружия.

Причем страна-оккупант может сократить время принятия решения о применении ядерного оружия, предусмотренное официальной доктриной РФ. Это может произойти, если Москва вдруг подумает, что "угрозы растут".

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