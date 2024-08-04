В России снова пригрозили Западу развертыванием ядерных ракет

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия "в определенный момент" якобы из-за действий западных стран может развернуть ракеты в ядерном оснащении. Соответствующее решение государства-агрессора будет зависеть от "совокупности факторов".

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Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью пропагандистам телеканала "Россия-1". Он отметил: если диктатор Владимир Путин и представители командования оккупационной армии "скажут, что там нужны спецбоеприпасы на таких-то носителях, значит так оно и будет".

"Я допускаю, что может наступить момент, когда это понадобится", – сказал Рябков.

Напомним, ранее аналитики ISW обратили внимание, что Путин продолжает использовать заявления о ядерном оружии, чтобы нацеливаться на принятие решений Западом и продвигать "западное самосдерживание". Речь идет и о попытке притормозить предоставление странами военной помощи Украине.

Диктатор пригрозил, мол, если Вашингтон разместит в Германии в 2026 году ракетные системы большой дальности, то РФ "примет зеркальные меры" по размещению неуказанных систем, которые якобы находятся на завершающей стадии разработки, в неуказанных местах.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие и призвал Запад "не относиться легкомысленно" к ядерной доктрине страны-агрессора. Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател отметил, что у Пентагона есть чем на это ответить.

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