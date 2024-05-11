В Ростовской области загорелась цистерна с топливом, валил дым. Видео

На железнодорожной станции "Куберле" в Ростовской области вспыхнула цистерна с топливом. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров, с места возгорания валил сильный дым.

Об инциденте сообщили в МЧС РФ. О причинах пожара в ведомстве не сообщили, однако заверили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, в Белгородской области РФ вечером 10 мая пожаловались на "атаку со стороны ВСУ". Руководство региона утверждает, что над Белгородом и районом "сработало ПВО", однако отчиталось и о разрушениях в селах Никольское, Таврово, Дубово.

В ночь на 11 мая в разных областях страны-агрессора прозвучали сирены. Среди других на взрывы из-за атак дронов пожаловались в российском Курске. Местные жители сообщали в сети о пожарах в нескольких районах области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 мая взрывы прогремели в российском городе Калуга. Регион атаковали БПЛА, поразившие нефтеперерабатывающий завод "Первый завод".

– Впоследствии стало известно, что "бавовну" на нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области России организовало Главное управление разведки МОУ. В период с 00:45 до 01:25 на объекте раздалось пять мощных взрывов, в результате которых возник масштабный пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!