Работают дроны: в российском Курске тоже слышали взрывы. Видео

В ночь на 11 мая в разных областях страны-агрессорки прозвучали сирены. В числе прочих на взрывы из-за атак дронов пожаловались в российском Курске.

О взрывах в указанной области сначала рассказали местные жители, а затем – "власть". Последняя сообщала, что в области объявлена тревога из-за возможной атаки украинских дронов.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в их небе якобы "сбит один дрон самолетного типа".

Впрочем, местные жители в сети сообщают о нескольких дронах, а также о пожарах в нескольких районах Курской области.

Соответственно, в курских пабликах выкладывают видео до и после атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, также вечером в пятницу в оккупированном городе Ровеньки Луганской области раздался взрыв, после которого вспыхнул сильный пожар. Была поражена местная нефтебаза. Так называемый глава "ЛНР" Пасечник подтвердил удар по нефтебазе, а хорошие кадры последствий "бавовны" можно посмотреть здесь.

Ранее в Краснодарском крае России были атакованы две перевалочные нефтебазы врага. Успешную операцию, предварительно, провели беспилотники Службы безопасности Украины.

Кроме того, БПЛА атаковали НПЗ в Республике Башкортостан (РФ). В этот раз беспилотники СБУ установили рекорд по дальности, преодолев около 1500 километров.

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