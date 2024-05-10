Белгород снова посетила 'бавовна': фото последствий и детали

В российском Белгороде и области в пятницу, 10 мая, снова пожаловались на "атаку со стороны ВСУ". Руководство региона утверждает, что над Белгородом и районом "сработала ПВО", однако отчиталось и о разрушениях.

Губернатор Белгородской области страны-агрессора Вячеслав Гладков выдал, что на подлете к областному центру якобы сбито несколько целей. Представитель оккупантов заявил о разрушениях в селах Никольское, Таврово, Дубовое.

Внимание, на видео есть ненормативная лексика!

Российские пропагандистские каналы писали, что в регионе за день несколько раз объявляли воздушную тревогу. Telegram-каналы страны-агрессора публиковали фото следов сбитых целей в небе, а позже – кадры поврежденных домов.

Как говорится в сообщении губернатора Белгородщины, в Никольскоом якобы в 12 частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы, повреждена одна надворная постройка и один автомобиль.

Также на территории промышленного предприятия поврежден один трактор. В селе Таврово осколками посечена кровля одного частного жилого домовладения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 мая в российском Белгороде три раза объявляли ракетную опасность, а утром заявили о сбитии "украинских снарядов" от РСЗО и дронов. В городе было слышно взрывы, на месте вероятных прилетов начались пожары.

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