Белгород снова посетила "бавовна": фото последствий и детали
В российском Белгороде и области в пятницу, 10 мая, снова пожаловались на "атаку со стороны ВСУ". Руководство региона утверждает, что над Белгородом и районом "сработала ПВО", однако отчиталось и о разрушениях.
Губернатор Белгородской области страны-агрессора Вячеслав Гладков выдал, что на подлете к областному центру якобы сбито несколько целей. Представитель оккупантов заявил о разрушениях в селах Никольское, Таврово, Дубовое.
Внимание, на видео есть ненормативная лексика!
Российские пропагандистские каналы писали, что в регионе за день несколько раз объявляли воздушную тревогу. Telegram-каналы страны-агрессора публиковали фото следов сбитых целей в небе, а позже – кадры поврежденных домов.
Как говорится в сообщении губернатора Белгородщины, в Никольскоом якобы в 12 частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы, повреждена одна надворная постройка и один автомобиль.
Также на территории промышленного предприятия поврежден один трактор. В селе Таврово осколками посечена кровля одного частного жилого домовладения.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 мая в российском Белгороде три раза объявляли ракетную опасность, а утром заявили о сбитии "украинских снарядов" от РСЗО и дронов. В городе было слышно взрывы, на месте вероятных прилетов начались пожары.
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