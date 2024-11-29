В Ростовской области вспыхнули резервуары с горючим на нефтебазе после атаки дронов. Видео и фото

Вечером, 28 ноября, Вооруженные силы Украины атаковали страну-агрессора БПЛА. В результате в Ростовской области вспыхнули резервуары с горючим на нефтебазе.

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Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что это произошло под Каменским.

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"В Ростовской области России в результате атаки дронов вспыхнула нефтебаза в Каменском районе. Были сбиты четыре беспилотника", – пишут местные Telegram-каналы.

По их данным, дроны атаковали комбинат "Атлас". Пожар начался после того, как на территорию нефтебазы, расположенной рядом с поселком Молодежный, упали два беспилотника. В настоящее время горят три цистерны.

По информации других источников, горит один резервуар с горючим.

"Все, кто едет М-4 Дон возле Каменска, наблюдают факел на нефтебазе "Атлас". В час ночи летели четыре дрона, три сбили, один врезался в резервуар. Есть мат!" – говорится в сообщении.

Впрочем, как традиционно заявили диктаторские власти, российское ПВО уничтожило и подавило 30 БПЛА на северо-западе Ростовской области. При отражении массированной атаки есть повреждение частных жилых домов.

Напомним, что в ночь на четверг, 28 ноября, на юге России – в Ростовской области и Краснодарском крае – раздавались взрывы. Местные власти заявили об атаке БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 ноября украинские дроны-камикадзе совершили очередную атаку на Ростовскую область России. Под ударом могло быть место базирования 381 гвардейского артиллерийского полка ВС РФ.

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